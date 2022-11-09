Fenomen Çılgın Dondurmacı'dan çılgın dans: İnsanı gençleştiriyor
18 milyondan fazla takipçisiyle TikTok'u sallayan ve Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç'in yeni videosu yine olay oldu.
Son dönemde sosyal medyanın gündeminde Çılgın Dondurmacı var. Tiktok'ta aktif olan ve Çılgın Dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla gündemden düşmüyor. Antalya'da dondurma dükkanı olan ve turistlerden büyük ilgi gören Dinç, kendi şarkısı "Kalbimsin" eşliğinde müşterileriyle beraber dans ettiği videolarını sosyal medyaya yükleyerek bir fenomene dönüştü. Paylaştığı dans videolarını ilgiyle takip edilen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video daha geldi.
İŞTE ÇILGIN DONDURMACI'NIN OLAY YARATAN DANS VİDEOSU
Hem TikTok'da hem de YouTube'da paylaştığı videolarla izlenme rekorları kıran Çılgın Dondurmacı, çektiği videolarda dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dondurma standının önünde danslar ediyor.
YouTube kanalından yeni bir dans videosu yayınlayan Çılgın Dondurmacı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Videoda kadın müşterisinin elinden tutup dans eden Çılgın Dondurmacı yine büyük ilgi gördü.