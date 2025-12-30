Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal değişimiyle herkese ''yok artık'' dedirtti
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal Ayvaz, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
Bir dönem televizyon ekranlarındaki izdivaç programlarına damga vuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hanife Gürdal uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
Artık sadece sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife Gürdal'ın son hali herkesi şaşırttı.
Kemal Ayvaz ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Gürdal, boşanmanın ardından hem ruhsal hem de fiziksel olarak büyük bir değişim yaşadı.
Boşanma kararının ardından sitemkâr bir paylaşım yapan Hanife Gürdal, “Hayat çok garip… Yıllardır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım. Benim olan beni bulacaktır" demişti.
