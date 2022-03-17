Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan bikinili poz
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Hanife'nin son olarak paylaştığı bikinili pozu...
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile üne kavuşan Hanife Gürdal, magazin gündeminden düşmüyor.
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Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen gelin adayı, sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.
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Son olarak Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve aldığı kilolar yüzünden birçok takipçisinden eleştiri almıştı.
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Fenomen gelin adayının paylaşımına adeta yorum yağmıştı. Kullanıcılar, "Hamile misin?" diye sorarken bir kısım ise "Kilo ver" yorumlarında bulunmuştu.
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