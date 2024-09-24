Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Geçen yıl "beni hak eden bir damat yok" diyerek damatsız düğün yaparak gündem olan ve Kübrasal takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Aralık 2023’te "Beni hak eden bir damat yok" diyerek kendi kendine düğün yapan ve sosyal medyada uzun süre konuşulan bir isim olan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'tan acı haber geldi.
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Alınan bilgilere göre; Kübrasal kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
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İşte Kübra Aykut'un gündem olan o kendi başına yaptığı düğün...
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