Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti

Türkiye'de kaldığı son günlerde büyük bir korku ve stres altında yaşadığını ifade eden Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum."