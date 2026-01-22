Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, gözaltına alınma korkusu nedeniyle Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Taşkın, Türkiye'yi terk etme sebebinin psikolojik baskı ve gözaltına alınma korkusu olduğunu belirtti.
Türkiye'de kaldığı son günlerde büyük bir korku ve stres altında yaşadığını ifade eden Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum."
Tükenmişlik halinden kurtulmak için ani bir kararla Türkiye'den ayrılma kararı aldığını belirten fenomen şöyle devam etti:
"Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek bana daha kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim Türkiye."
MERVE TAŞKIN HAKKINDAKİ DAVALAR
Merve Taşkın, 2020 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Seks Müzesi'nde çektirdiği fotoğrafları paylaştığı gerekçesiyle ''müstehcenlik'' suçundan yargılanmış ve beraat etmişti.