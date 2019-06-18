Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı
Instagram modeli Natalie Schlater'in bir pirinç tarlası önünde bikiniyle verdiği poz sosyal medya hesabının kapatmasına neden oldu. Genç modele sosyal medyada tepki yağdı.
İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Fotoğrafın arka planında ise, tarlada çalışan bir köylü vardı.
Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı.
Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı. Takipçileri Schlater'i narsistlik, duyarsız ve bugüne kadar gördükleri en kibirli insan olarak tanımladı.