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  3. 18 Haziran 2019 12:49

Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı

Instagram modeli Natalie Schlater'in bir pirinç tarlası önünde bikiniyle verdiği poz sosyal medya hesabının kapatmasına neden oldu. Genç modele sosyal medyada tepki yağdı.

Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı

İsveçli Instagram fenomeni Natalie Schlater, bir pirinç tarlası önünde bikiniyle poz verdi. Fotoğrafın arka planında ise, tarlada çalışan bir köylü vardı.

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Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı

Schlater, fotoğrafın altına ise "Tarladan her sabah pirinç toplayan adamla benim hayatım arasındaki farkı düşünüyorum" yazdı.

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Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı

Bu ifade ve söz konusu kare, Instagram modelinin 12 bin takipçisi arasında büyük bir tartışma başlattı. Takipçileri Schlater'i narsistlik, duyarsız ve bugüne kadar gördükleri en kibirli insan olarak tanımladı.

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Fenomen modelin ''tarla pozu'' ortalığı karıştırdı

Sosyal medya lincinin ardından Instagram modeli hesabını kapattı.

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