Fenomen pilot sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Dünyada havaalanı ya da en basitiyle pist olan her yere giden pilotların hayatı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Sosyal medya gezginlerin ya da yeni yerleri merak edenlerin önemli bir buluşma mecrası haline geldi. Gidilen yerlerden sık sık paylaşım yapmak artık günümüzün olmazsa olmazları arasında.
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Hatta pek çok yere daha gitmeden bile nerelerden fotoğraf paylaşılacağı bile çok önceden belirleniyor. Gezginlerin ya da yeni yerleri merak edenlerin en çok takip ettikleri hesaplar arasında pilotlar da üst sıralarda yer alıyor.
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Dünyada havaalanı ya da en basitiyle pist olan her yere giden pilotların yaşamları ve paylaşımları sosyal medyada dikkat çekiyor.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Maria Fagerström. @mariathepilot isimli Instagram hesabında gittiği yerleri paylaşan genç pilot kısa sürede fenomen haline geldi.
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