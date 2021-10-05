Fenomenler para basıyor! Reklam kazançları dudak uçuklatıyor
Sosyal medyada milyonlarca takipçi sayısına sahip olan fenomenler adeta para basıyor. İşte fenomenlerin reklam kazançları...
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, sosyal medya fenomenleri paylaşımlarıyla paraya para demiyor. İşte ünlü isimlerin paylaşım başına aldığı rakamlar.
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Danla Bilic
Youtube'da yayınladığı makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic gönderi ve story başına 180 bin TL kazanıyor.
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Gamze Erçel
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ise gönderi ve story başına 80 bin TL kazanıyor.
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Duygu Özaslan
Insrtagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Duygu Özaslan ise gönderi ve story başına 100 bin TL kazanıyor.
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