Fenomenlerin ev partisi tepki çekti
Koronavirüs salgına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de bulunduğu grup ev partisinde buluştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, aralarında Cansu Taşkın, Nilay Toprak gibi isimlerin de olduğu sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.