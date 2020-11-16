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  3. 16 Kasım 2020 16:46

Fenomenlerin ev partisi tepki çekti

Koronavirüs salgına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerin de bulunduğu grup ev partisinde buluştu.

Fenomenlerin ev partisi tepki çekti

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Fenomenlerin ev partisi tepki çekti

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, aralarında Cansu Taşkın, Nilay Toprak gibi isimlerin de olduğu sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı.

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Fenomenlerin ev partisi tepki çekti

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

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Fenomenlerin ev partisi tepki çekti

1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı.

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