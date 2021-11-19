Ferah Zeydan'dan olay aldatma itirafı

'ALDATMA İTİRAFI' ŞAŞIRTTI

Canlı yayında Justin Bieber'la hayatlarını çok benzettiğini, bu yüzden onu çok sevdiğini söyleyen Ferah Zeydan, anlattığı aldatma hikayesiyle başta stüdyodakiler olmak üzere herkesi şaşırttı.