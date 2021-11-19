Ferah Zeydan'dan olay aldatma itirafı
''XFactor Türkiye'' adlı ses yarışmasıyla adını duyuran Ferah Zeydan, programdan sonra değişimiyle şaşırtmıştı. 70 kilo veren şarkıcı, 2. Sayfa programında yaptığı ihanet itirafıyla olay oldu.
Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan, ardından Sinan Akçıl ile birlikte "Şarttır Şarttır" parçasına imza atmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu. Daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Zeydan, uzun bir süre sonra tv8 ekranlarında yayınlanan '2 Sayfa' programında ortaya çıktı.
'ALDATMA İTİRAFI' ŞAŞIRTTI
Canlı yayında Justin Bieber'la hayatlarını çok benzettiğini, bu yüzden onu çok sevdiğini söyleyen Ferah Zeydan, anlattığı aldatma hikayesiyle başta stüdyodakiler olmak üzere herkesi şaşırttı.
Sinan Akçıl'ın sözlerini yazdığı 'Yanlışız seninle' şarkısını okumak için stüdyoya gittiğini ancak duyguya giremediğini söyleyen Zeydan, telefonunda herhangi birine mesaj atarak; o dönemki sevgilisini aldattığını açıkladı.
"SANAT İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"
"Sanat için her şeyi yapabilecek karakterde biriyim" diyen 27 yaşındaki genç müzisyen; yıllar önce yaşananları ilk kez anlattı. İşte o açıklama...