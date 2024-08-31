Ferdi Tayfur kızından 50 milyon TL istedi, Tuğçe Tayfur isyan etti

"DOSYANIN İÇERİĞİNİ GÖRÜNCE UTANCIMDAN YÜZÜM KIZARDI"

Tuğçe Aydın, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra şarkıcılığa ara vererek kendi adını verdiği kıyafet mağazaları açmaya başladı. Kızının soyadını kullanmasına tepki gösteren Ferdi Tayfur, dava açacağını söyledi. Babasının isim hakkından dolayı kendilerinden para istediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, yayınladığı videoda şu sözlerle sitem etti: "Haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Utandım."

"BABAM BİZDEN 50 MİLYON YA DA YÜZDE 58 HİSSE İSTİYOR"

"Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Utandım, yemin ediyorum utandım. Şoka girdim. Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Ferdi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin ya? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma, çok saçma bir şey. Zaten Tuğçe Tayfur bir marka. Böyleydi zaten. Sanatçılığın ile soyadımın ne alakası var? Fanları kışkırtmak ne? Utanıyorum, vallahi utanıyorum."