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  4. Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor. Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan sevenleri her bir ağızdan ''İçim yanar'' şarkısını söyledi.

Kaynak: DHA
Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Resim: 1

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenleniyor. 

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Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Resim: 2

Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu. 

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Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Resim: 3

Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.

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Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı - Resim: 4

Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı. 

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