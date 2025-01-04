Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenleniyor. Usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan sevenleri her bir ağızdan ''İçim yanar'' şarkısını söyledi.
Kaynak: DHA
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenleniyor.
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Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu.
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Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi.
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Törene ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni de katıldı.
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