Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL olduğu iddia edilen gerçek mirası ortaya çıktı
79 yaşında aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'un aile bireylerini birbirine düşüren, mahkemelik olan mirasının gerçek tutarı ortaya çıktı...
Kaynak: Kaynak: Müge Dağıstanlı
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta yaşama veda edip sevenlerini yasa boğmuştu.
Ferdi Tayfur vefatının ardından ünlü sanatçının geride bıraktığı miras ise hem tartışma hem de dava konusu olarak gündeme oturmuştu.
Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet aylarca konuşulmuştu.
Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi.
