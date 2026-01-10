Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında şok iddia!

TUĞÇE TAYFUR İDDİALARI REDDETTİ

Tuğçe Tayfur ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Tayfur, yaptığı açıklamada babası Ferdi Tayfur’un vefatından önce açtığı marka davası nedeniyle maddi zarar yaşadıklarını belirterek, bayilere ürün gönderdiklerini ve birçok üründen ücret dahi talep etmediklerini savundu.