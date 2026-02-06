Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde torunu aileye öfke kustu!

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından sanatçının mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladığı, kalan kısmın ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkmıştı.