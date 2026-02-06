Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde torunu aileye öfke kustu!
Türkiye'de arabeskin efsane isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un torunu Emirhan Turanbayburt, sosyal medya paylaşımıyla babası ve halalarına ateş püskürdü.
Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ailesi arasındaki miras anlaşmazlığıyla başlayan gerilimde aile bireyleri birbirine girmişti.
Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından sanatçının mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladığı, kalan kısmın ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkmıştı.
Ancak vasiyette sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt’un isimlerinin yer almaması aile içinde gerilime neden olmuş, iki kardeş vasiyete itiraz davası açmıştı.
Süreçte Tuğçe Tayfur, "7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum" diyerek tepkisini dile getirmişti. Tayfur daha sonra iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak destek istemişti.