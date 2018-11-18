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  3. 18 Kasım 2018 15:54

Ferhat Göçer: Ben kızımı çok seviyorum

Şarkıcı Ferhat Göçer, bir süredir tartışmalı olduğu kızı Yağmur hakkında konuştu.

Ferhat Göçer: Ben kızımı çok seviyorum

Ferhat Göçer, cumartesi gecesi Girne Lord’s Palace Hotel’de sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferhat Göçer, kızı Yağmur ile aralarında geçen tartışmayla ilgili konuştu.

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Ferhat Göçer: Ben kızımı çok seviyorum

Basın mensuplarının soruları üzerine şarkıcı, "Benim iki evladım var. Onlarla aramızda her zaman tartışmalar olabilir ancak küslük olmaz. Daha önce sosyal medya hesabımdan bir açıklama yapmıştım fakat size ek olarak şunu söyleyebilirim. Konser sonrası yani yarın kızımın yanına gideceğim ve sorunlarımızı baba-kız konuşup halledeceğiz. Ben kızımı çok seviyorum” dedi.

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Ferhat Göçer: Ben kızımı çok seviyorum

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Ferhat Göçer: Ben kızımı çok seviyorum

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