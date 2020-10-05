  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ekim 2020 01:06

Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi

Genç şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki akşam sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "Beni nasıl tanıdınız. Helal olsun size" dedi

Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi

Yeni gelin dizisinde şöhrete kavuştuktan sonra şarkıcılığı adım atan ve geçtiğimiz yıl 'Yok yok' adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Feride Hilal Akın, Nişantaşı'nda görüntülendi.

1/ 4
Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akın, sevgilisi ile ilk kez objektiflere takıldı. Şarkıcı, "Beni nasıl tanıdınız. Helal olsun size" dedi.

2/ 4
Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi

Basın mensuplarının, "Çok fit görünüyorsunuz? " demesi üzerine yanıt veren Akın, "Erkek arkadaşım sağolsun hiç boş  bırakmıyor, kendisi spor hocamdır." dedi. 

3/ 4
Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM