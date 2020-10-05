Feride Hilal Akın sevgilisiyle görüntülendi
Genç şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki akşam sevgilisiyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "Beni nasıl tanıdınız. Helal olsun size" dedi
Yeni gelin dizisinde şöhrete kavuştuktan sonra şarkıcılığı adım atan ve geçtiğimiz yıl 'Yok yok' adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Feride Hilal Akın, Nişantaşı'nda görüntülendi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akın, sevgilisi ile ilk kez objektiflere takıldı. Şarkıcı, "Beni nasıl tanıdınız. Helal olsun size" dedi.
Basın mensuplarının, "Çok fit görünüyorsunuz? " demesi üzerine yanıt veren Akın, "Erkek arkadaşım sağolsun hiç boş bırakmıyor, kendisi spor hocamdır." dedi.