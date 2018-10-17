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  3. 17 Ekim 2018 10:56

Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte

İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, İtalyan eşi Simone Pontesilli ile Nişantaşı Citys'de görüntülendi.

Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte

Mutfak alışverişi yapan Ferzan Özpetek ile eşi Simone Pontesilli, aldıkları ürünleri tek tek inceleyip alışveriş sepeteki koyarken, kasada ödemeyi yönetmenin yapması gözlerden kaçmadı.



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Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, görüntülendiklerini fark edince yaşadıkları panik objektiflere yansıyan Özpetek ve Pontesilli, ayrı yönlere yürüyerek birbirlerinden uzaklaştı.

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Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte

Pontesilli elindeki poşetlerle asansöre binerken, Özpetek ise yürüyen merdivenleri kullandı. Daha sonra çıkışta buluşan ikili, taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu.

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Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte

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