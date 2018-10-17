Ferzan Özpetek ile İtalyan eşi alışverişte
İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek, İtalyan eşi Simone Pontesilli ile Nişantaşı Citys'de görüntülendi.
Mutfak alışverişi yapan Ferzan Özpetek ile eşi Simone Pontesilli, aldıkları ürünleri tek tek inceleyip alışveriş sepeteki koyarken, kasada ödemeyi yönetmenin yapması gözlerden kaçmadı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, görüntülendiklerini fark edince yaşadıkları panik objektiflere yansıyan Özpetek ve Pontesilli, ayrı yönlere yürüyerek birbirlerinden uzaklaştı.
Pontesilli elindeki poşetlerle asansöre binerken, Özpetek ise yürüyen merdivenleri kullandı. Daha sonra çıkışta buluşan ikili, taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu.