Feyza Aktan muhabirleri karşısında görünce panikledi!
Boşanmalarının ardından eski eşi Özcan Deniz ile yeniden barışan Feyza Aktan, önceki gün İstinye’deki bir markette görüntülendi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Feyza Aktan, önceki gün İstinye’de objektiflere yansıdı. Bir markette alışveriş yaptığı görülen Feyza Aktan, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikledi.
GÜVENLİKLİ ÖNLEM Marketten güvenlik görevlisi ile ayrılan Feyza Aktan, hızlı adımlarla arabasına doğru ilerledi. Güvenlik görevlisi, basın mensuplarının önüne geçerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.
Muhabirlerin Özcan Deniz ile yeniden evlenecekleri haberlerini hatırlatması karşısında Feyza Aktan, sessizliğini korudu.