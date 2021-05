Feyza Aktan olay olan ses kaydı için sessizliğini bozdu

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİĞİM BİR AN..."

Söylemezsem Olmaz programın'ın yayınladığı konuşmalarda Aktan'ın küfürler kullandığı duyuldu. Olayların ardından Feyza Aktan, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Özcan Deniz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile kapının önündeki bir görüntüsünü yayınlayan Aktan, şu ifadeleri kullandı: Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip, oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an...