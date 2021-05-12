Feyza Aktan olay olan ses kaydı için sessizliğini bozdu
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın yakın arkadaşı ile telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Aktan'dan açıklama geldi.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor. Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı.
"BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİĞİM BİR AN..."
Söylemezsem Olmaz programın'ın yayınladığı konuşmalarda Aktan'ın küfürler kullandığı duyuldu. Olayların ardından Feyza Aktan, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Özcan Deniz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile kapının önündeki bir görüntüsünü yayınlayan Aktan, şu ifadeleri kullandı: Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip, oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an...
29 yaşındaki Feyza Aktan, ardından sözlerini şu şekilde sürdürdü: Verdiğim röportaj uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız?' diye sormadı. Bu süreç içinde 'Neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu. Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi...
"KENDİMİ KOLLAMAM MÜMKÜN DEĞİL"
Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh, bunu da açıklıyorum ya... Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum.