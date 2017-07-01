Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

Açıkçası bir internet platformundan yayınlanıp hakkında en çok lakırdı edilen dizi olduğunu düşünürsek, iyi bir rüzgar yakaladı Puhu TV.

Ama bu ilk sezonki haliyle ve sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil 'Fi'ye. İş RTÜK çerçevesinde halledilmeye çalışılırsa dizi bildiğin kuşa döner.





