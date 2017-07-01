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  3. 01 Temmuz 2017 13:14

Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

Dijital platformda yayınlanan ve cesur sahneleriyle gündem olan 'Fi' hakkında "dizinin ikinci sezonunu sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak çok zor" yorumu yapıldı.

Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Ana Akım Kanalda Zor" başlıklı yazısı şöyle:

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Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

"Fi serisi ilk sezonunu tamamladı. Gelecek sezon muhtemelen isim değiştirerek devam edecek.

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Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

Açıkçası bir internet platformundan yayınlanıp hakkında en çok lakırdı edilen dizi olduğunu düşünürsek, iyi bir rüzgar yakaladı Puhu TV.
Ama bu ilk sezonki haliyle ve sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil 'Fi'ye. İş RTÜK çerçevesinde halledilmeye çalışılırsa dizi bildiğin kuşa döner.


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Fi dizisi fanatiklerine kötü haber

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