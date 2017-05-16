SON DAKİKA
TRABZON'DA TERÖRİSTLE ÇATIŞMA ÇIKTI
İKİ BAKANLIKTA DEV FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 16 Mayıs 2017 09:34

Fi dizisindeki cesur sahneler isyan ettirdi

Burak Deniz, sevgilisi Büşra Develi’nin rol aldığı ‘Fi’ dizisindeki cesur sahnelerin çok fazla dile getirilmesine tepki gösterdi...

Fi dizisindeki cesur sahneler isyan ettirdi

Oyuncu Burak Deniz’le Büşra Develi, önceki gün cihangir’de objektiflere takıldı. Motosiklete binerken kasklarını takarak emniyeti elden bırakmayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1/ 7
Fi dizisindeki cesur sahneler isyan ettirdi

Dijital platformda yayınlanan ‘Fi’ dizisinde Bilge karakterini canlandıran Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi. Muhabirlerin, olay yaratan sevişme sahneleriyle ilgili soruları üzerine araya giren Deniz, ‘Fi’de söylendiği gibi cesur sahnelerinin bulunmadığını belirtti.

2/ 7
Fi dizisindeki cesur sahneler isyan ettirdi

Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Deniz, “Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Aşk-ı Memnu’da neler oluyordu unuttuk mu? ‘Fi’de sanki sürekli sevişme varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum” diyerek tepkisini gösterdi.

3/ 7
Fi dizisindeki cesur sahneler isyan ettirdi

4/ 7