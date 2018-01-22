Fi yeni sezon Çi oyuncuları ve karakterleri
Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin ikinci yeni sezonu Çi 9 Kasım'da izleyici ile buluşmuştu.
Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesi dizi olarak uyarlandı. Çi olarak ikinci sezonu devam eden projenin yapımını Ay Yapım, yönetmenliğini ise Mert Baykal üstleniyor. İlk bölümden bu yana projede yer alan bir isim dizinin son yayınlanan 7. yeni bölümünde veda etti. İşte ayrılan isim, Çi'nin oyuncu kadrosu ve diğer detaylar... (Spoiler içerir)
Tülay Günal (Eti)
Fi-Çi'nin ilk bölümünden beri Eti karakterine hayat veren Tülay Günal, senaryoda Can Manay ile yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar ederek diziye veda etti. Günal sosyal medyadan, "Çok teşekkürler güzel düşünceleriniz için. Herkese kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
Yasemin Allen'dan 'Çi'ye veda
Oyuncu Yasemin Allen, ikinci sezonu 'Çi' ile dijital ortamda yayınlanan 'Fi' dizisindeki sahnelerinin bittiğini açıkladı. Yasemin Allen, ‘Çi’ kadrosuna 3 hafta önce katılmıştı. Dizinin biteceği yönündeki sorular üzerine 28 yaşındaki Allen, “Setleri çok özlemiştim. Güzel bir projeydi. Ne yazık ki, haberler doğru. Artık yeni teklifleri değerlendireceğim. Çünkü benim ‘Çi’deki sahnelerim bitti” şeklinde konuştu.