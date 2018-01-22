Fi yeni sezon Çi oyuncuları ve karakterleri

Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesi dizi olarak uyarlandı. Çi olarak ikinci sezonu devam eden projenin yapımını Ay Yapım, yönetmenliğini ise Mert Baykal üstleniyor. İlk bölümden bu yana projede yer alan bir isim dizinin son yayınlanan 7. yeni bölümünde veda etti. İşte ayrılan isim, Çi'nin oyuncu kadrosu ve diğer detaylar... (Spoiler içerir)

