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  3. 05 Temmuz 2019 13:05

Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi

Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde birlikte gazetecilere poz vererek aşklarını ilan eden Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'ın aşkı devam ederken Fikret Orman Coşkun'un ailesine girdi. .

Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor.

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Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi

Bodrum'da ilk kez görüntülenen âşıklar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.

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Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi

Boğaz'a karşı keyif yapan çift, daha sonra Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti.

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Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi

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