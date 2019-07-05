Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun’un ailesine girdi
Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde birlikte gazetecilere poz vererek aşklarını ilan eden Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'ın aşkı devam ederken Fikret Orman Coşkun'un ailesine girdi. .
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman aşkı tam gaz devam ediyor.
Bodrum'da ilk kez görüntülenen âşıklar, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi.
Boğaz'a karşı keyif yapan çift, daha sonra Tuğba Coşkun'un kız kardeşi Şeyda Coşkun'un evine gitti.