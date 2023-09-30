Filenin Sultanı dünya evine girdi
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu, Filenin Sultanı Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş dünya evine girdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş’ın nikahını kıydı. Nikah töreninde tarihi şampiyonluk anısına yapılacak anıtın ve İzmir’de kurulması planlanan voleybol lisesinin müjdesini veren Başkan Soyer, “İzmirliler şampiyonlarını asla unutmayacak” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılında kupaları kaldırarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Filenin Sultanları’ndan Ayça Aykaç’ın nikahını kıydı.
Geçtiğimiz hafta A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla Tokyo’da Paris Olimpiyatları’nın kapısını aralayan milli sporcu Ayça Aykaç, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş ile evlendi.
Narlıdere’deki Romarin Wedding & More’da düzenlenen nikah töreninde Başkan Tunç Soyer, Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş’ın nikah akdini gerçekleştirirken çiftin şahitliğini Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ve Ata Gündüzalp yaptı.