Filenin Sultanı dünya evine girdi

Narlıdere’deki Romarin Wedding & More’da düzenlenen nikah töreninde Başkan Tunç Soyer, Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş’ın nikah akdini gerçekleştirirken çiftin şahitliğini Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ve Ata Gündüzalp yaptı.