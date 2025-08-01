Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı
Yeni sezon için uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit ile sözleşme imzalayan A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt şimdi de yeni imajıyla gündemde...
A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldız ismi Ebrar Karakurt, 2025-2026 sezonu için Eczacıbaşı Dynavit'e imza atarak Türkiye'ye geri dönmüştü.
Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
2000 doğumlu Filenin Sultanı Ebrar Karakurt şimdilerde ise çıktığı yaz tatiliyle sık sık gündeme geliyordu.
Özellikle Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınları sırasında sosyal medyadan tatil fotoğraflarını paylaştığı için bir kesimin hedef tahtasına oturttuğu Ebrar Karakurt bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.