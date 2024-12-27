Filenin Sultanı Hande Baladın kapak kızı oldu

Sosyal medyadan uzak kalarak FOMO (Fear of Missing Out) yani bir şeyleri kaçırmaktan korkma duygusunu hiç yaşamadığını söyleyen Hande Baladın “Hayatın bir telefon ekranında değil de bulunduğunuz anda, mekanda, yaptığınız işte, kurduğunuz ilişkilerde olduğunu fark edip kabullendiğinizde ona odaklanıyorsunuz. Bunu başardığıma inanıyorum ve bu sebeple FOMO’nun zerresini hissetmiyorum” sözleriyle de anlamlı bir mesaj veriyor.