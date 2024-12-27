Filenin Sultanı Hande Baladın kapak kızı oldu
Red Bull sporcusu ve milli voleybolcu Hande Baladın, Cosmopolitan dergisinin yeni sayısında kapak konuğu oldu.
Red Bull sporcusu Hande Baladın Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ile başarıdan başarıya koşuyor.
Cosmopolitan dergisine kapak olan Baladın verdiği röportajda “Güçlü, bağımsız, kendine inanan, empati yapabilen ve çevresine ilham veren bir kadın olmak istiyorum. Spor gibi rekabetçi bir alanda, sadece kendim için değil, tüm kadınlar adına fark yaratmayı hedefliyorum” diyor.
Başarılarla dolu kariyerini merkeze alan “Baladın” belgeselinde “26 yaşında bir sporcunun belgeseli çekilir mi” diye soran Red Bull sporcusu Hande Baladın “Red Bull’un ‘Baladın’ belgeseli fikri beni hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı. Her adımımda yanımda oldukları için Red Bull’a teşekkür ederim. Belgeselde o soruyu sormam, 26 yaşında hâlâ öğrenmeye ve gelişmeye açık olmamdandı” açıklamasını yapıyor.
Sosyal medyadan uzak kalarak FOMO (Fear of Missing Out) yani bir şeyleri kaçırmaktan korkma duygusunu hiç yaşamadığını söyleyen Hande Baladın “Hayatın bir telefon ekranında değil de bulunduğunuz anda, mekanda, yaptığınız işte, kurduğunuz ilişkilerde olduğunu fark edip kabullendiğinizde ona odaklanıyorsunuz. Bunu başardığıma inanıyorum ve bu sebeple FOMO’nun zerresini hissetmiyorum” sözleriyle de anlamlı bir mesaj veriyor.