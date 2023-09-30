Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu, Filenin Sultanı Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş dünya evine girdi. Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş'ın düğününde kısa bir süre dj olan Hande Baladın, renkli anlar yaşattı.