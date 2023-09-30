Filenin Sultanı Hande Baladın'ı hiç böyle görmediniz
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Ayça Aykaç'un nikahında DJ'lik yapan bir başka Filenin Sultanı Hande Baladın ilk kez kameralar önünde sergilediği DJ'lik performansıyla büyüledi. ve Mert Altıntaş dünya evine girdi.
A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu, Filenin Sultanı Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş dünya evine girdi. Ayça Aykaç ve Mert Altıntaş'ın düğününde kısa bir süre dj olan Hande Baladın, renkli anlar yaşattı.
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Aykaç-Altıntaş'ın düğününe katılanlar, dj performansı ve çeşitli oyunlarla kurtlarını döktü. Dj mixine geçen ve kulaklığını takan Baladın, düğündekileri mest etti.
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