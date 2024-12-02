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  4. Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın'ın gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı.

Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 2

27 yaşında ve 1.90 boyundaki Hande Baladın'ın bir süredir Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü Trevor Clevenot ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

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Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 3

Bu iddiaları doğrulayan görüntüler Ziraat Bankası Ankara'nın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki görüntüyle doğrulandı.

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Filenin sultanı Hande Baladın'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 4

Baladın, Başkent ekibinin Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Clevenot ile sarılırken görüntülendi.

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