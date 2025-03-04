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  4. Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi

Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi

Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair paylaşımda bulundu.

Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi - Resim: 1

Podyumların dünyaca ünlü mankeni Filistin kökenli Bella Hadid, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi - Resim: 2

Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

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Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi - Resim: 3

Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.

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Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi - Resim: 4

Filistin kökenli model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanan ve üstünde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşmıştı.

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