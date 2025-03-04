Filistinli güzel Bella Hadid'ten Ramazan Ramazan ayında Müslümanlara seslendi
Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya hesabından Ramazan ayına dair paylaşımda bulundu.
Podyumların dünyaca ünlü mankeni Filistin kökenli Bella Hadid, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" ifadelerini kullandı.
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Daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunan Bella Hadid, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
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Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.
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Filistin kökenli model Bella Hadid, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanan ve üstünde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşmıştı.
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