Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında ?

Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Kürsüde çektirdiği fotoğrafını Instagram paylaşan Filiz Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100.yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" notunu düştü.



Siyasete atılmaya karar veren Filiz Taçbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Filiz Taçbaş kimdir, nerelidir? Hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...