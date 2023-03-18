Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında ?
CHP'den milletvekili aday adayı olmasıyla gündeme gelen Filiz Taçbaş hakkında bilgileri sizin için derledik.
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Kürsüde çektirdiği fotoğrafını Instagram paylaşan Filiz Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100.yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" notunu düştü.
Siyasete atılmaya karar veren Filiz Taçbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Filiz Taçbaş kimdir, nerelidir? Hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınmaktadır. 1964 yılında İstanbul'da doğan Taçbaş, 10 yaşındayken ilk kez kamera karşısına geçmiştir. 18 yaşında tiyatro oyunculuğuna başlayan Taçbaş, Anadolu turnelerine katılmış ve Müjdat Gezen'le birlikte "Gırgıriye" müzikalinde başrol oynamıştır.
1992 yılında rol aldığı "Mahalle Muhtarları" dizisi ile şöhreti artan Taçbaş, Behiye karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Dizide 2002 yılına kadar yer alan Taçbaş, daha sonra "Arka Sokaklar" dizisinde Ayla Soylu karakterini canlandırmıştır. Bunun yanı sıra, "Klavye Delikanlıları", "Ah Neriman", "Koçum Benim" gibi birçok dizide de rol almıştır. Son olarak, dönemin en popüler dizilerinden "Çukur"da yer almıştır.
Sadece oyunculuk alanında değil, spor alanında da aktif bir hayat süren Taçbaş, eski milli tenisçiler arasında yer almaktadır. 2007 yılında yüksek bir puanla milli takıma giren Taçbaş, aynı zamanda futbol, voleybol, basketbol ve yüzme dallarında da aktif rol almıştır. Tiyatroda yer aldığı zamanlarda boş zamanlarında futbol oynayan Taçbaş, hatta bir dönem erkeklerle aynı takımda top koşturmuştur.