Film setindeki ölümle ilgili savcılıktan açıklama geldi
Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Trajik kazada Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi gelmişti. Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamanın ardından gözler o isimlere çevrildi.
Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.
Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins hayatını kaybetti. Omzundan yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza ise gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu.
Yaşanan trajik olay ile ile ilgili yeni bulguları paylaşan Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.