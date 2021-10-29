Film setindeki ölümle ilgili savcılıktan açıklama geldi

Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Trajik kazada Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi gelmişti. Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamanın ardından gözler o isimlere çevrildi.