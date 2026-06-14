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  4. Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı

Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı

Türkiye'nin 10 yaşındayken 'Filozof Atakan' olarak tanıdığı Atakan Kayalar, 6 yıl aradan sonra Testo Taylan'ın YouTube programında ortaya çıktı. Şimdilerde 16 yaşında olan ve eğitimine açık öğretim lisesinde devam eden Kayalar, üniversitede fizik okumayı hedeflediğini açıkladı.

Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı - Resim: 1

Türkiye'nin yaklaşık 6 yıl önce okuduğu ağır felsefe kitapları ve yaşıtlarından farklı hitabet yeteneğiyle "Filozof Atakan" olarak tanıdığı Atakan Kayalar, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde. 

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Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı - Resim: 2

Şimdilerde 16 yaşında bir genç olan Kayalar, ünlü YouTuber Testo Taylan'ın programına konuk olarak eğitim hayatına, öğrendiği dillere ve gelecekteki akademik planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

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Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı - Resim: 3

Lise eğitimine açık öğretimde devam eden Kayalar, bu tercihin kendisine daha fazla rahatlık ve zaman sağladığını belirtti. 

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Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı - Resim: 4

Genç ismin üniversitedeki en büyük hedefi ise akademik düzeyde "Fizik" bölümünü kazanıp okumak.

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