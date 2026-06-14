Filozof Atakan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Artık 16 yaşında olan Atakan Kayalar'ı görenler tanıyamadı
Türkiye'nin 10 yaşındayken 'Filozof Atakan' olarak tanıdığı Atakan Kayalar, 6 yıl aradan sonra Testo Taylan'ın YouTube programında ortaya çıktı. Şimdilerde 16 yaşında olan ve eğitimine açık öğretim lisesinde devam eden Kayalar, üniversitede fizik okumayı hedeflediğini açıkladı.
Türkiye'nin yaklaşık 6 yıl önce okuduğu ağır felsefe kitapları ve yaşıtlarından farklı hitabet yeteneğiyle "Filozof Atakan" olarak tanıdığı Atakan Kayalar, uzun bir aradan sonra yeniden gündemde.
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Şimdilerde 16 yaşında bir genç olan Kayalar, ünlü YouTuber Testo Taylan'ın programına konuk olarak eğitim hayatına, öğrendiği dillere ve gelecekteki akademik planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Lise eğitimine açık öğretimde devam eden Kayalar, bu tercihin kendisine daha fazla rahatlık ve zaman sağladığını belirtti.
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Genç ismin üniversitedeki en büyük hedefi ise akademik düzeyde "Fizik" bölümünü kazanıp okumak.
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