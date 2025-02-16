Final yapmaya hazırlanan Sandık Kokusu'nda 2 veda birden
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve adım adım finale giden Sandık Kokusu adlı dizide 2 başrol oyuncusu büyük final öncesi diziye veda etmeye hazırlanıyor.
Show TV’nin O3 Medya imzalı "Sandık Kokusu" dizisi, 50. bölümde büyük final yapmaya hazırlanıyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Altan Dönmez’in ise yönettiği dizide büyük final öncesinde 2 sürpriz ayrılık peş peşe yaşanacak.
Geçtiğimiz haftalarda, Emel Müftüoğlu’nun konuk olduğu 45. bölümde, Kıvanç ve Irmak’ın ikiz bebeklerinin heyecanını yaşadıkları, birbirlerine evlenme teklif edip karşılıklı "evet" dedikleri anlar izleyicileri duygusal anlara boğmuştu.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu “Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.