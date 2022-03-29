''Fısfıs İsmail'' Süleyman Yağcı'ya Demet Akalın'dan cevap: Okan'ın dudaklarına yapışacağım
Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın 'Metroda öpüşen olursa devreye girerim' sözlerine Demet Akalın'dan cevap geldi.
Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı'nın kadınların tayt giymemesi gerektiğine yönelik infial yaratan açıklamalarının ardından 'Metroda öpüşen olursa devreye girerim' sözlerine Demet Akalın "Gördüğüm yerde yapışacağım Okan'ın dudaklarına" diye yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyerek tepkilerin odağına oturan Süleyman Yağcı, bu kez "Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen ben devreye girerim" sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Fısfıs İsmail'in bu sözlerinin haberini sosyal medya hesabından paylaşarak "Gördüğüm yerde Okan'ın (Kurt) dudaklarına yapışacağım" notunu düştü.
Çocuklar Duymasın dizisindeki "Fıs Fıs İsmail" rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Süleyman Yağcı, Esra Sönmezer'in Pembe Pijama isimli programının canlı yayın konuğu olmuş ve "Kadınlar tayt giymesin. İğrenç buluyorum. Adamlar televizyonu açıyor sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Sokağa, kafeye gidiyor cilveli kadınlar. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın" diyerek tepkilerin hedefi olmuştu.
Sunucu Esra Sönmezer de, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın. Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek oyuncuya karşılık vermişti.