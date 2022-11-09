Fit anne Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi
İkinci kez annelik sevinci yaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.
Ekranların sevilen isimleri Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlilik kararı almıştı. Çift, mutlu giden evliliklerini 2 kız çocuğuyla taçlandırdı.
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Gözlerden uzak bir aile hayatı sürdüren sevilen oyuncu Sinem Kobal, şimdilerde setlerden uzak kalmayı ve kızlarıyla ilgilenmeyi tercih ediyor.
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Kenan İmirzalıoğlu'da model olarak başladığı kariyerinde oyunculuk ile devam etmeyi tercih etmişti.
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Uzun zamandır oyunculuk kariyerine eşi gibi ara veren İmirzalıoğlu şimdilerde sevilen tv yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.
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