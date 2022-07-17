  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı

Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı

Fit görünümü ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli sosyal medya hesabından güzellik sırrını paylaştı.

Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı - Resim: 1

Seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli son dönemde fiziğiyle adından söz ettiriyor. "15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" diyen Defne Samyeli sırrını açıkladı. 

1 / 43
Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı - Resim: 2

Samyeli bir pozunu paylaşıp açıklama yapınca gündem oldu.

2 / 43
Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı - Resim: 3

50 yaşındaki Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.  

3 / 43
Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı - Resim: 4

Kızları Derin ve Deren Talu'nun kardeşi gibi duran Defne Samyeli, pozları ve fit haliyle dikkat çekiyor. 

4 / 43