Fit görünümü ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli güzellik sırrını paylaştı
Fit görünümü ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli sosyal medya hesabından güzellik sırrını paylaştı.
Seksi pozlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli son dönemde fiziğiyle adından söz ettiriyor. "15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" diyen Defne Samyeli sırrını açıkladı.
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Samyeli bir pozunu paylaşıp açıklama yapınca gündem oldu.
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50 yaşındaki Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
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Kızları Derin ve Deren Talu'nun kardeşi gibi duran Defne Samyeli, pozları ve fit haliyle dikkat çekiyor.
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