Fotoğrafçı Dilan Bozyel 'dan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması
Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel kendisinin uzaktan akrabası olduğunu belirttiği ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın 16 yaşındayken kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu taciz iddiası sonrasında Ak'tan da çok sert bir yanıt geldi.
Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel kendisinin uzaktan akrabası olduğunu belirttiği ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak için, " Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı." iddiasında bulundu. Ak ise iddiaların gerçeklik barındırmadığını söyledi.
Bozyel, "Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı için ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela. Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence. Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. 'Ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun." ifadesini kullandı.
Bu şoke eden iddianın ardından ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak da sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada hakkındaki iddialar için şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.