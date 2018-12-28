Fox TV Kadın dizisini yayın akışından kaldırdı
FOX TV'nin iki sezondur yüzünü güldüren yapımlardan biri olan Kadın dizisi 45. son bölümü ile 25 Aralık Salı akşamı ekrana geldi. Sezon finali tadında biten dizi hakkında açıklamalar da bir bir gelmeye başladı. Peki Kadın dizisi yayı
Salı akşamlarının rakipsiz, reyting listelerinde zirveyi zorlayan dizisi Kadın 25 Aralık akşamı 45. son bölümü ekrana geldi. Sezon finali tadında bir final yapan dizi hakkında ortaya atılan iddialar ise dizinin hayranlarını şok etti!
Son bölümde Bahar ve Sarp çocukları alıp kaçmaya hazırlanırken içeriye giren silahlı adamlar birini vurmuş ve, kadın öldü diyerek olay yerinden kaçmıştı. Nefes kesen bir finalle biten dizinin ardından herkes Kadın dizisinde kim ayrıldı sorusunun yanıtını aramaya başladı...
Herkes diziden kim gidecek diye yeni bir açıklama beklerken dizinin 46. yeni bölüm fragmanını FOX TV'nin resmi internet sitesinde yayınlanmadı. 2 Ocak salı günü FOX TV'nin yayın akışına bakanlar ise Kadın dizisini akışta göremedi. Yani nefes kesen bir final sahnesi ile biten dizinin yeni bölümünün akıbeti ne olacak büyük bir soru işareti.