Fox TV Kadın dizisini yayın akışından kaldırdı

Herkes diziden kim gidecek diye yeni bir açıklama beklerken dizinin 46. yeni bölüm fragmanını FOX TV'nin resmi internet sitesinde yayınlanmadı. 2 Ocak salı günü FOX TV'nin yayın akışına bakanlar ise Kadın dizisini akışta göremedi. Yani nefes kesen bir final sahnesi ile biten dizinin yeni bölümünün akıbeti ne olacak büyük bir soru işareti.