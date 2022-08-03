Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor
Yaz sezonu için izleyiciyle büyük umutlarla başlayan bir dizi daha reytinglere yenildi. Fox TV'nin kış sezonuna da uzar mı diye sorduran dizisi erken final yapacak.
Yaz aylarında artan aşk dizileri kış gelmeden ekranlara bir bir veda etmeye başladı. Bunlardan biri de FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisi oldu.
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FOX TV'nin büyük umutlar besleyerek yayınladığı Gizli Saklı dizisi 7. bölüm ile final yapacak.
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Gizli Saklı dizisinin sevenleri neden final yaptığını merak etti.
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Rakiplerine dayanamayan dizi beklediği reytingleri alamayınca ekranlara veda etmek zorunda kaldı.
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