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  4. Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor

Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor

Yaz sezonu için izleyiciyle büyük umutlarla başlayan bir dizi daha reytinglere yenildi. Fox TV'nin kış sezonuna da uzar mı diye sorduran dizisi erken final yapacak.

Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor - Resim: 1

Yaz aylarında artan aşk dizileri kış gelmeden ekranlara bir bir veda etmeye başladı. Bunlardan biri de FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisi oldu. 

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Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor - Resim: 2

FOX TV'nin büyük umutlar besleyerek yayınladığı Gizli Saklı dizisi 7. bölüm ile final yapacak.

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Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor - Resim: 3

Gizli Saklı dizisinin sevenleri neden final yaptığını merak etti. 

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Fox TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi erken final yapıyor - Resim: 4

Rakiplerine dayanamayan dizi beklediği reytingleri alamayınca ekranlara veda etmek zorunda kaldı. 

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