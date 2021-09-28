Fuhuş ticareti ve şantajdan suçlu bulunan ünlü şarkıcı için hapis cezası yolda

Amerikalı şarkıcı bu suçlamalarla ömrünün geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirebilir.Tam adı Robert Sylvester Kelly olan şarkıcı, yakın çevresindeki kişilerle, kadınları tuzağa düşürüp, kandırıp veya zorlayarak cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Bazı mağdurlar istismara uğradıklarında çocuk olduklarını söyledi.