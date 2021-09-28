Fuhuş ticareti ve şantajdan suçlu bulunan ünlü şarkıcı için hapis cezası yolda
Amerikalı şarkıcı R Kelly, konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma dahil bir dizi suçtan suçlu bulundu.
Dokuzu kadın, ikisi erkek toplam 11 davacı, New York'ta altı hafta süren duruşmalarda R Kelly tarafından gördükleri cinsel taciz ve şiddeti mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.
İki gün süren kapalı müzakereler sonunda jüri, Kelly'i yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu. R Kelly hakkındaki ceza önümüzdeki 4 Mayıs'ta belirlenecek.
Amerikalı şarkıcı bu suçlamalarla ömrünün geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirebilir.Tam adı Robert Sylvester Kelly olan şarkıcı, yakın çevresindeki kişilerle, kadınları tuzağa düşürüp, kandırıp veya zorlayarak cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Bazı mağdurlar istismara uğradıklarında çocuk olduklarını söyledi.
Mahkemede bir kadın yazılı ifadesinde Kelly'nin kendisini kaçırıp bir yere kapattığını, uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini anlattı.