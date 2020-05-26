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  3. 26 Mayıs 2020 16:47

Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nüksettiği için bu sabah ameliyata alındı. 51 yaşındaki Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığı nüksettiği için bu sabah ameliyata alındı. 51 yaşındaki Fulden Uras, sağlık durumunu da Instagram'da yayınladığı video ile takipçileri ile paylaştı.

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Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Sabah saatlerinde ameliyata alınan Fulden Uras'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama sevgilisinden geldi.

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Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

"Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şuan tüm testlerim yapıldı. ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım.

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Fulden Uras takipçilerinden dua istedi

Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir... Kardeşlerim bilgi verecektir size... Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim de bayram kıyafetim bu bayram böyle oldu... "

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