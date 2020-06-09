  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Haziran 2020 11:55

Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi

Oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren’le havuza girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, eşii Kuntay Tarık Evren'le mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak eşiyle havuzda verdiği pozları kalp emojisiyle yayınladı.

Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile yaklaşık on ay önce nikah masasına oturdu.  

1/ 8
Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi

Çift, koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.  

2/ 8
Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi

İkili, önceki gün evlerinin havuzunda çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  

3/ 8
Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi

30 yaşındaki Zenginer'in "7 Haziran 2020" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 32 binden fazla beğeni ve yorum aldı.  

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM