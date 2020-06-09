Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in havuz keyfi
Oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün eşi Kuntay Tarık Evren’le havuza girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, eşii Kuntay Tarık Evren'le mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, son olarak eşiyle havuzda verdiği pozları kalp emojisiyle yayınladı.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile yaklaşık on ay önce nikah masasına oturdu.
İkili, önceki gün evlerinin havuzunda çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.