Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi
Oyuncu Fulya Zenginer'den çillerini eleştiren takipçilerine ilginç bir yanıt geldi. Yüzünü sime bulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Çillerimden çok memnunum" dedi.
"Çocukluğum boyunca çillerimle çok sorunum oldu büyüyünce geçsinler diye dua ediyordum ama şimdi kimine göre kusur olan bu şeyin beni ne kadar güzelleştirdiğinin farkındayım çünkü kabulleniyorum ve seviyorum.
Diyeceğim o ki mesele sadece çil değil bir başkası tarafından kusur sayılabilecek neyiniz olursa olsun her şey perspektife bağlı.