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  3. 18 Ocak 2019 12:51

Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi

Oyuncu Fulya Zenginer'den çillerini eleştiren takipçilerine ilginç bir yanıt geldi. Yüzünü sime bulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Çillerimden çok memnunum" dedi.

Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi

Fulya Zenginer eleştirilere sosyal medya üzerinden şu sözlerle yanıt verdi;

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Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi

"Çocukluğum boyunca çillerimle çok sorunum oldu büyüyünce geçsinler diye dua ediyordum ama şimdi kimine göre kusur olan bu şeyin beni ne kadar güzelleştirdiğinin farkındayım çünkü kabulleniyorum ve seviyorum.

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Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi

Diyeceğim o ki mesele sadece çil değil bir başkası tarafından kusur sayılabilecek neyiniz olursa olsun her şey perspektife bağlı.

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Fulya Zenginer o eleştirilere yanıt verdi

Siz kendinizi sevip kabul ettiğinizde her şey çok daha güzel görünüyor. Kendinizi sevin dünya daha güzel bir yer olacak."

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