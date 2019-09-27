Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu aşk mı yaşıyor?
Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aralarındaki uyum di
Benim Tatlı Yalanım ile adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, şimdi de Furkan Palalı ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.
Aslı Bekiroğlu diziyle başlamadan bir süre önce 3 yıldır birlikte olduğu Bartu Ürkmez'le ilişkilerine son vermişti. Ayrılığın ardından Benim Tatlı Yalanım dizisinde partner olan Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun birbirlerine aşık oldukları duyuruldu.
Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın birlikte verdikleri pozlar da sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin özel hayatı hakkına araştırma yapan izleyicileri gerçeğin çok farklı olduğunu anladı. Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını takip sevenleri Aslı Bekiroğlu'nun Can koçkan ile ilişkisi olduğunu fark etti.