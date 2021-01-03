Futbol efsanesinin yılbaşı partisi olay oldu
Paul Scholes'in komşuları, kalabalık bir grup arkadaşı ile yeni yıl partisi yapmasından ve koronavirüs kurallarını ihlal ederek bir araya gelmelerinden şikayet etti. Manchester United ve İngiltere milli takımı efsanesinin 19 yaşındaki kızı Alicia, sosyal medyaya koyduğu fotoğrafla gündeme geldi.
Bir melek gibi giyinmiş olan Alicia, 4. kdeme olarak belirlenen yüksek kısıtlama alanındaki Paul'un malikanesinde sekiz arkadaşıyla birlikte poz verdi. 21 yaşındaki erkek kardeşi Arron da 6 arkadaşı ile birlikte fotoğraflandı.
Paul Scholes, fotoğrafların hiçbirinde bulunmazken temsilcisi de yorum talebine hiçbir yanıt vermedi. Paul Scholes'in evi, geçen yaz Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Aaron'un 21. Yaş günü için yedi saatlik bir partiye ev sahipliği yaptığına dair skandallara da konu olmuştu. Aynı malikane, eylül ayında ise 20 kişilik bir futbol turnuvası düzenlemek için kullanılmıştı.