Futbol efsanesinin yılbaşı partisi olay oldu

Paul Scholes, fotoğrafların hiçbirinde bulunmazken temsilcisi de yorum talebine hiçbir yanıt vermedi. Paul Scholes'in evi, geçen yaz Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Aaron'un 21. Yaş günü için yedi saatlik bir partiye ev sahipliği yaptığına dair skandallara da konu olmuştu. Aynı malikane, eylül ayında ise 20 kişilik bir futbol turnuvası düzenlemek için kullanılmıştı.