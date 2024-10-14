Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı
Oyuncu Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı Galata filmindeki rol arkadaşları Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile olan cesur sahnelerinin, Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi.
Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Galata' filmi bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.
1 / 9
Filme Sarp Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelerin Bozkurt'un evliliğinde ise kriz çıkardığı iddia edildi.
2 / 9
Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih ettiği konuşuluyor.
3 / 9
Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt yaptığı açıklamada "Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun" dedi.
4 / 9