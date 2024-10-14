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Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı

Oyuncu Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı Galata filmindeki rol arkadaşları Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile olan cesur sahnelerinin, Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi.

Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı - Resim: 1

Sarp Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Galata' filmi bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterildi.

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Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı - Resim: 2

Filme Sarp Bozkurt'un Suyumbige Dadalı ve Eda Nur Hancı ile cesur sahneleri damga vurdu. Bu sahnelerin Bozkurt'un evliliğinde ise kriz çıkardığı iddia edildi.

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Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı - Resim: 3

Sarp Bozkurt'un eşi Ezgi Bozkurt'un bu sahneleri izlemek istemediği için festivale katılmamayı tercih ettiği konuşuluyor.

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Galata filmindeki cinsellik sahneleri Sarp Bozkurt - Ezgi Bozkurt evliliğini sarstı - Resim: 4

Gösterime eşi olmadan yalnız katılan Sarp Bozkurt yaptığı açıklamada "Burada olmak hepimiz için çok kıymetli. Kariyerimde yepyeni bir sayfa açılıyor, yolumuz açık olsun" dedi.

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