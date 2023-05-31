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Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesiyle Galatasaraylı güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Galatasaraylı kimliği ile tanınan güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Galatasaraylı taraftarların beğeni yağmuruna tuttuğu video kısa süre içinde her yere yayıldı. 

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Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Aslan yürüyüşü yapan Hande Sarıoğlu'nun takipçi sayısı bir gecede fırladı...

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Galatasaray şampiyon oldu, Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı - Resim: 4
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