Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor''
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, ''Icardi Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'' dedi.
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
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Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" diye cevap verdi.
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Arjantinli yıldız Icardi sezon başında Galatasaray ile 3 yılık sözleşme imzalamıştı.
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Nara sık sık İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.
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