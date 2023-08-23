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  4. Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor''

Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor''

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, ''Icardi Galatasaray'ı benden daha çok seviyor'' dedi.

Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor'' - Resim: 1

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor'' - Resim: 2

Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum" diye cevap verdi.

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Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor'' - Resim: 3

Arjantinli yıldız Icardi sezon başında Galatasaray ile 3 yılık sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara bombayı patladı: ''Galatasaray'ı benden çok seviyor'' - Resim: 4

Nara sık sık İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.

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