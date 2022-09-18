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  4. Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı

Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Arjantili golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı - Resim: 1

Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın sosyal medya pozları taraftarları kendine hayran bıraktırdı.

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Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı - Resim: 2

Bileğindeki aslan dövmesinin fotoğrafını, transferin bitiminden bir gün önce Instagram'da paylaşan Wanda Nara, Galatasaray paylaşımlarıyla taraftarın ilgisini kazanmıştı.

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Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı - Resim: 3

Güzel model, katıldığı bir programda Türkiye için "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" şeklinde konuşmuştu.

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Galatasaray'ın yeni yengesi Wanda Nara'nın pozları yürek hoplattı - Resim: 4

Güzel model, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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